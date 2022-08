Tommaso Zorzi, mette alla prova il compagno | La reazione del fidanzato non è delle migliori (Di domenica 21 agosto 2022) Tommaso Zorzi ha deciso di mettere alla prova il fidanzato. Peccato che la reazione di quest’ultimo, Tommaso Stanziani, non sia stata delle migliori. Tommaso Zorzi: l’influencer mette alla prova il fidanzato (fonte web)Tommaso Zorzi è un noto influencer, nonché affermato volto della televisione noto per aver condotto trasmissioni come “Adoro!” e “Drag Race Italia”. Nato a Milano nel 1995, è salito alla ribalta dopo aver lanciato l’applicazione FashTime, un social dedicato alla moda, e AristoPop, una linea di accessori e borse da ... Leggi su topicnews (Di domenica 21 agosto 2022)ha deciso direil. Peccato che ladi quest’ultimo,Stanziani, non sia stata: l’influenceril(fonte web)è un noto influencer, nonché affermato volto della televisione noto per aver condotto trasmissioni come “Adoro!” e “Drag Race Italia”. Nato a Milano nel 1995, è salitoribalta dopo aver lanciato l’applicazione FashTime, un social dedicatomoda, e AristoPop, una linea di accessori e borse da ...

lucilla99345516 : RT @radionorba: Per chi è l'indice alzato di @ninazilli e @tommaso_zorzi ? Succede nel backstage del #battitilive - CesarinaSolfizi : RT @infotommizorzi: VIDEO | Livello competizione: Tommaso Zorzi durante una passeggiata in montagna ??? #tzvip - Michi84575819 : RT @infotommizorzi: VIDEO | Livello competizione: Tommaso Zorzi durante una passeggiata in montagna ??? #tzvip - 361_magazine : Una vacanza sorprendente per Zorzi - RenataMontresor : RT @infotommizorzi: VIDEO | Livello competizione: Tommaso Zorzi durante una passeggiata in montagna ??? #tzvip -