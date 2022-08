Si mangia più pesce ma sono sempre in meno a pescarlo (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Il rapporto ormai è inversamente proporzionale: si consuma più pesce ma diminuisce il numero dei pescatori disposti a pescarlo. Tant'è che dal 1988 a oggi le flotte dei porti italiani si sono dimezzate, così gli equipaggi e anche il quantitativo del pesce pescato. Al tempo stesso, però, è raddoppiata la dipendenza del pesce importato dall'estero. La pesca è certamente un'attività millenaria, tuttavia oggi per mancanza di tutele, di un equilibrio tra ambiente e lavoro, per mancanza di ricambio generazionale, essa rischia di vedere presto la propria fine, a causa di un considerevole depauperamento di risorse ittiche dentro i mari ma anche per un'assenza generalizzata, vera e propria, di lavoratori del settore. Di fatto in Italia la pesca continua tutt'oggi a dare lavoro a circa 35mila persone ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Il rapporto ormai è inversamente proporzionale: si consuma piùma diminuisce il numero dei pescatori disposti a. Tant'è che dal 1988 a oggi le flotte dei porti italiani sidimezzate, così gli equipaggi e anche il quantitativo delpescato. Al tempo stesso, però, è raddoppiata la dipendenza delimportato dall'estero. La pesca è certamente un'attività millenaria, tuttavia oggi per mancanza di tutele, di un equilibrio tra ambiente e lavoro, per mancanza di ricambio generazionale, essa rischia di vedere presto la propria fine, a causa di un considerevole depauperamento di risorse ittiche dentro i mari ma anche per un'assenza generalizzata, vera e propria, di lavoratori del settore. Di fatto in Italia la pesca continua tutt'oggi a dare lavoro a circa 35mila persone ...

