Nubifragio nel Vibonese, cascate d'acqua e strade allagate a Tropea (Di domenica 21 agosto 2022) Un violento Nubifragio ha investito stasera il Vibonese provocando numerosi allagamenti in diverse zone della provincia. Una pioggia torrenziale accompagnata da tuoni e fulmini ha interessato sia la ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 21 agosto 2022) Un violentoha investito stasera ilprovocando numerosi allagamenti in diverse zone della provincia. Una pioggia torrenziale accompagnata da tuoni e fulmini ha interessato sia la ...

AnsaCalabria : Maltempo: nubifragio nel vibonese, allagamenti e disagi. Numerose chiamate ai Vigili del fuoco da costa e entroterr… - 3eb1cfab0b4c4c7 : Si chiamava Maria Laura Zuccari, aveva 68 anni. È morta schiacciata da un albero nel parco di Avenza. Fin qui, la c… - venti4ore : Memoria cerimonia per non dimenticare l’eccidio di Pettori Nubifragio nel … - venti4ore : Memoria cerimonia per non dimenticare l’eccidio di Pettori Nubifragio nel … - GiuseppeAnacle2 : Diluvio e fuggi fuggi all'ingresso del punto vendita Coin, ma anche altri negozi vicini si sono allegati dopo la vi… -