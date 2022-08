Napoli-Monza, Osimhen: “Grande prestazione, ce la giochiamo con chiunque” (Di domenica 21 agosto 2022) Victor Osimhen commenta la vittoria dei suoi tra le mura del Maradona Un Napoli straripante cala il poker contro il Monza. Sul tabellino dei marcatori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 21 agosto 2022) Victorcommenta la vittoria dei suoi tra le mura del Maradona Unstraripante cala il poker contro il. Sul tabellino dei marcatori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - SkySport : NAPOLI-MONZA 4-0 Risultato finale ? ? #Kvaratskhelia (35’) ? #Osimhen (45+2') ? #Kvaratskhelia (62’) ? #Kim (90+2'… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - PrimaCommunica2 : #Sport Un Napoli inarrestabile batte il Monza 4-0 - Diego31883 : RT @cmdotcom: Questo #Napoli non può negarsi di puntare in alto, è il trionfo di #Kvara. #Monza, la buona volontà non basta -