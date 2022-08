Napoli, Elmas può partire: un top club inglese ci prova! (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo una serie di colpi in entrata, adesso il Napoli è al lavoro sul mercato in uscita. Oltre Fabian Ruiz che è abbastanza vicino al Psg, anche Eljif Elmas potrebbe lasciare i partenopei. Per mister Spalletti, qualora le due uscite dovessero concretizzarsi, si tratterebbe di una doppia perdita a centrocampo. Intanto, su Elmas c’è un top club di Premier League pronto a fare sul serio. Elmas Napoli Manchester United Stando alle ultime di TuttoMercatoWeb, sul giocatore del Napoli ci sarebbe il Manchester United che in queste ore sta trattando anche Anthony dell’Ajax. Vedremo, dunque, se nei prossimi giorni i Red Devils affonderanno il colpo e strapperanno Elmas dal Napoli. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo una serie di colpi in entrata, adesso ilè al lavoro sul mercato in uscita. Oltre Fabian Ruiz che è abbastanza vicino al Psg, anche Eljifpotrebbe lasciare i partenopei. Per mister Spalletti, qualora le due uscite dovessero concretizzarsi, si tratterebbe di una doppia perdita a centrocampo. Intanto, suc’è un topdi Premier League pronto a fare sul serio.Manchester United Stando alle ultime di TuttoMercatoWeb, sul giocatore delci sarebbe il Manchester United che in queste ore sta trattando anche Anthony dell’Ajax. Vedremo, dunque, se nei prossimi giorni i Red Devils affonderanno il colpo e strapperannodal. Nicola Morisco

