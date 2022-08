Marchisio: «Con Lukaku l’Inter è la più completa. La Juventus…» (Di domenica 21 agosto 2022) L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha commentato la corsa allo scudetto intervenendo su Twitter: le dichiarazioni L’ex Juventus Claudio Marchisio si è espresso così sulla forza dell’Inter: COMPLETI – «Grazie anche al ritorno di Lukaku, l’Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire essere i favoriti (vedi l’anno scorso, senza togliere i grandi meriti del Milan). Aspettiamo le avversarie, Juve, Napoli e Roma» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) L’ex centrocampista della Juventus Claudioha commentato la corsa allo scudetto intervenendo su Twitter: le dichiarazioni L’ex Juventus Claudiosi è espresso così sulla forza del: COMPLETI – «Grazie anche al ritorno dicontinua ad essere, per me, la squadra più. Ciò non vuol dire essere i favoriti (vedi l’anno scorso, senza togliere i grandi meriti del Milan). Aspettiamo le avversarie, Juve, Napoli e Roma» L'articolo proviene da Calcio News 24.

