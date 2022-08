Luci nel cielo del Nord Italia: non sono ufo, ma i satelliti Starlink di Elon Musk (Di domenica 21 agosto 2022) Una scia di puntini luminosi nel cielo è stata avvistata nella sera di sabato 20 agosto fra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Qualcosa di simile era già successo nell’aprile del 2020, ma in Liguria. Niente ufo, e nemmeno stelle cadenti malgrado il periodo sia lo stesso. Si tratta della scia di alcuni satelliti della rete di Starlink che andavano in orbita. Il loro volo come dimostrano foto e video sui social è stato ben visibile. Come confermato su Twitter da SpaceX, l’azienda di Elon Musk che ha a che fare con le attività spaziali, erano 53 e sono andati ad arricchire la rete di connessione a Internet fornita dall’azienda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Una scia di puntini luminosi nelè stata avvistata nella sera di sabato 20 agosto fra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Qualcosa di simile era già successo nell’aprile del 2020, ma in Liguria. Niente ufo, e nemmeno stelle cadenti malgrado il periodo sia lo stesso. Si tratta della scia di alcunidella rete diche andavano in orbita. Il loro volo come dimostrano foto e video sui social è stato ben visibile. Come confermato su Twitter da SpaceX, l’azienda diche ha a che fare con le attività spaziali, erano 53 eandati ad arricchire la rete di connessione a Internet fornita dall’azienda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : Luci nel cielo del Nord Italia: non sono ufo, ma i satelliti Starlink di Elon Musk - GladysMBautista : RT @LaStampa: Strane luci nel cielo del Nord Italia? Erano solo i satelliti di Starlink che andavano in orbita. - bizcommunityit : Satelliti Starlink di Elon Musk: cosa sono i puntini luminosi che si muovevano nel cielo notturno - ilbisa2 : Genova, scia di luci nel cielo, ma non sono UFO - News24_it : Satelliti Starlink di Elon Musk: cosa sono i puntini luminosi che si muovevano nel cielo notturno - Corriere della… -