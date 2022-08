Lignano | bambino di due anni investito da un' auto | è grave

(Di domenica 21 agosto 2022) Undi poco più di due, straniero, è statoda un'questa mattina aSabbiadoro, in provincia di Udine. Il piccolo ha riportato untrauma cranico ed è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale di Udine, a bordo dell'elicottero sanitario. Sono in corso indagini della polizia locale per stabilire le cause e le responsabilità dell'incidente stradale, che per il momento non sono chiare.

