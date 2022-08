JUVENTUS RABIOT TITOLARE CONTRO LA SAMPDORIA

Leggi su sportnews.snai

(Di domenica 21 agosto 2022) Adriengiocherà dal 1?la. Massimiliano Allegri, solito ad anticipare un paio di nomi della formazionenelle conferenze stampa, ha assicurato la presenza del centrocampista francese nell’undici di partenza. Non una sorpresa assoluta, perché era nell’aria, anche a causa delle tante assenze tra i bianconeri, ma comunque un attestato di fiducia tutt’altro che scontato, così come non è scontata la scelta del club di non porre veti sul giocatore, che con le sue pretese eccessive ha di fatto rifiutato la cessione al Manchester United bloccando il mercato in entrata dellae in particolare l‘arrivo di Paredes.IN CAMPO, ALTRO CHE SEPARATO IN CASA Chi immaginava mesi da separato in casa per Adrien...