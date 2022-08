Juventus, Allegri spiazza tutti: “In partenza, ma domani gioca” (Di domenica 21 agosto 2022) La Juventus sarà impegnata, nella serata di domani, contro la Sampdoria al Ferraris: in conferenza stampa Allegri ha perciò parlato così. La Juventus è attesa domani sera allo Stadio Luigi Ferraris per la seconda di campionato. Alle 20:45 andrà infatti in scena il match contro la Sampdoria. Proprio in merito alla gara, quindi, ha parlato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 agosto 2022) Lasarà impegnata, nella serata di, contro la Sampdoria al Ferraris: in conferenza stampaha perciò parlato così. Laè attesasera allo Stadio Luigi Ferraris per la seconda di campionato. Alle 20:45 andrà infatti in scena il match contro la Sampdoria. Proprio in merito alla gara, quindi, ha parlato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportface2016 : #Allegri: 'Un infortunio muscolare qui e viene giù tutto. #Rabiot domani gioca. #Gatti o #Rugani? Tirerò la monetin… - GiovaAlbanese : Stamattina alla Continassa ha seguito l'allenamento della #Juventus Walter #Samuel: è un assistente del Ct dell’… - GiovaAlbanese : #Allegri su #Kostic: 'Passa la palla ad una velocità che mi ricorda molto #DouglasCosta' #Juventus - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Non possiamo essere i favoriti per lo scudetto' - apetrazzuolo : JUVENTUS - Allegri: 'Non possiamo essere i favoriti per lo scudetto' -