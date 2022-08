Il blitz di Ultima Generazione alla Cappella degli Scrovegni

Leggi su agi

(Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Alcuni attivisti disi sono incatenati questa mattinadi Padova per protestare contro spreco di acqua e politiche mondiali troppo poco green. Non si registra alcun danno al capolavoro di Giotto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha tagliato le catene e portato via i manifestanti.