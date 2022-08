Ginnastica artistica, Matteo Levantesi 5° agli Europei. Fraser vince le parallele thriller contro Kovtun (Di domenica 21 agosto 2022) Matteo Levantesi non è riuscito nell’impresa di conquistare una medaglia nella Finale di Specialità alle parallele pari agli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Al suo esordio assoluto, il marchigiano era stato bravo a guadagnare l’accesso all’atto conclusivo con il secondo punteggio di ingresso (14.800) e oggi ha concluso al quinto posto. Il 25enne ha eseguito un buon esercizio, ma qualche piccola imprecisione durante l’esecuzione e un minuscolo balzello in uscita gli hanno probabilmente impedito di andare a caccia di una medaglia. L’azzurro è stato valutato con il punteggio di 14.433 (5.7 il D Score), per salire sul podio sarebbe servito il suo migliore esercizio dopo tre giorni di grande fatica. Non era semplice anche perché il ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)non è riuscito nell’impresa di conquistare una meda nella Finale di Specialità allepari2022 di. Al suo esordio assoluto, il marchigiano era stato bravo a guadagnare l’accesso all’atto conclusivo con il secondo punteggio di ingresso (14.800) e oggi ha concluso al quinto posto. Il 25enne ha eseguito un buon esercizio, ma qualche piccola imprecisione durante l’esecuzione e un minuscolo balzello in uscita gli hanno probabilmente impedito di andare a caccia di una meda. L’azzurro è stato valutato con il punteggio di 14.433 (5.7 il D Score), per salire sul podio sarebbe servito il suo migliore esercizio dopo tre giorni di grande fatica. Non era semplice anche perché il ...

