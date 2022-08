Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europei, volata stellare a Monaco: Balsamo è d'argento, Wiebes vince l'oro - SpazioCiclismo : Rivediamo le immagini della volata che ha deciso la prova femminile degli Europei #Munich2022 - Gazzetta_it : Europei, volata stellare a Monaco: Balsamo è d'argento, Wiebes vince l'oro - sportli26181512 : Paltrinieri, oro nella 5 km di fondo agli Europei di nuoto. Argento per Acerenza: La programmazione del nuoto di fo… - NuovaScintilla : 18/8/22. Ieri altro oro a conclusione degli Europei di nuoto per il veneto #ThomasCeccon nei 100 Dorso e un bronzo… -

Lorena Wiebes ha vinto la prova su strada in linea degli, che si sono conclusi oggi a Monaco di Baviera con tantissima gente a bordo strada. Dopo 128 km la favorita olandese, che è la donna più veloce del mondo su questo tipo di arrivi, ha battuto ...Due italiane sul podio della prova in linea deglidi ciclismo al femminile di Monaco di Baviera : nella gara vinta inal fotofinish dall'olandese Lorena Wiebes l'Italia festeggia l'argento di Elisa Balsamo e la medaglia di bronzo di ...Due italiane sul podio della prova in linea degli Europei di ciclismo al femminile di Monaco di Baviera: nella gara vinta in volata al fotofinish dall'olandese Lorena Wiebes l'Italia festeggia l'argen ...Due italiane sul podio della prova in linea degli Europei di ciclismo al femminile di Monaco di Baviera : nella gara vinta in volata al fotofinish ...