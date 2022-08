Elodie non può più nascondersi: “Atteggiamenti poco equivoci” | Avvistamento bomba: sono una coppia (Di domenica 21 agosto 2022) Nuovo sospetto Avvistamento della cantante Elodie in compagnia di un volto noto al pubblico italiano: per tutti sono una coppia La cantante Elodie (Foto ANSA)Grande successo per Elodie che ancora una volta è una delle protagoniste di questa estate. La nota cantante è sempre al centro dell’attenzione e non solo grazie alle sue canzoni che sono ormai un successo assicurato. A tenere banco in questi mesi bollenti è infatti anche la sua vita privata e soprattutto le sue questioni sentimentali. In queste settimane in molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma con Marracash: il noto rapper ha raggiunto la sua ex in occasione di una tappa del suo concerto. Una segnalazione di queste ore però rischia di rimescolare tutte le carte in gioco: la cantante è stata infatti vista ... Leggi su specialmag (Di domenica 21 agosto 2022) Nuovo sospettodella cantantein compagnia di un volto noto al pubblico italiano: per tuttiunaLa cantante(Foto ANSA)Grande successo perche ancora una volta è una delle protagoniste di questa estate. La nota cantante è sempre al centro dell’attenzione e non solo grazie alle sue canzoni cheormai un successo assicurato. A tenere banco in questi mesi bollenti è infatti anche la sua vita privata e soprattutto le sue questioni sentimentali. In queste settimane in molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma con Marracash: il noto rapper ha raggiunto la sua ex in occasione di una tappa del suo concerto. Una segnalazione di queste ore però rischia di rimescolare tutte le carte in gioco: la cantante è stata infatti vista ...

ParliamoDiNews : Elodie non può più nascondersi: “Atteggiamenti poco equivoci” | Avvistamento bomba: sono una coppia #elodie… - CambiamentoDel : L'ultima in ordine di tempo è stata #LoredanaBertè, prima di lei #Elodie, Zorzi e Giorgia: tutti contro i leader de… - b4byalii : RT @INYOUREYESZ4YN: cmq se elodie si frequenta con iannone per me non è un problema dato che tutte le persone che si sono frequentate con l… - MartinaC1203 : RT @INYOUREYESZ4YN: cmq se elodie si frequenta con iannone per me non è un problema dato che tutte le persone che si sono frequentate con l… - milan_esc : RT @___rkomi____: sperando che elodie non decida di fare un tour subito dopo sanremo perchè vorrei vedere un po' d'italia ai pre-party dell… -