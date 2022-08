Elezioni: Napoli, presentate liste Popolo Partite Iva e Pc (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tra i primi partiti e movimenti a presentare le liste alla Corte di Appello di Napoli oltre a Unione Popolare, che fa capo all’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ci sono anche quelle del Popolo delle Partite Iva (per la maggior parte commercianti e piccoli imprenditori) e del Partito Comunista. “Il nostro obiettivo è quello di snellire le procedure – ha detto il rappresentante del Popolo delle Partite Iva – perchè oggi anche per mettere una sola tabella dinanzi ad un negozio bisogna fare decine di adempimenti. Poi il cavallo di battaglia sarà il taglio del cuneo fiscale: tutti ne parlano ma nessuno si adopera per farlo davvero. Noi vogliamo semplificare questo Paese”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tra i primi partiti e movimenti a presentare lealla Corte di Appello dioltre a Unione Popolare, che fa capo all’ex sindaco di, Luigi de Magistris, ci sono anche quelle deldelleIva (per la maggior parte commercianti e piccoli imprenditori) e del Partito Comunista. “Il nostro obiettivo è quello di snellire le procedure – ha detto il rappresentante deldelleIva – perchè oggi anche per mettere una sola tabella dinanzi ad un negozio bisogna fare decine di adempimenti. Poi il cavallo di battaglia sarà il taglio del cuneo fiscale: tutti ne parlano ma nessuno si adopera per farlo davvero. Noi vogliamo semplificare questo Paese”. L'articolo proviene da ...

