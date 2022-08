Elezioni 2022 | Conte | “Prospettiva con Pd? Ci può stare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mi auguro di governare da solo ma questo dipende dai cittadini. Realizzare un monocolore diventa un po’ improbabile, quindi, la, domani, di dover lavorare con altre forze politiche, a partire dal Pd, ci può” ma “le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti ed esigenti, direi intransigenti”. Lo dice a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il presidente del M5S, Giuseppe: “D’ora in poi ci sederemo a un tavolo con condizioni ancora più chiare del passato… Non cederemo su nulla”, avverte l’ex premier. SONDAGGI – “Non è un segreto che gli ultimi sondaggi” per lepolitiche “ci danno in significativa crescita”. E’ quando ha detto a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre il leader M5S Giuseppe. “Io sono molto prudente, non lavoro con i sondaggi sul tavolo”, dice ...