Così Salvini elimina dalle liste i fedelissimi di Giorgetti (Di domenica 21 agosto 2022) Nelle chat i nomi corrono e ricorrono, e fanno lievitare l’elenco del malcontento. Grimoldi, Bianchi, Volpi, Iwobi. E poi Locatelli, e poi Ferrari. Tutti fuori. Eccolo, a poche ore dal sigillo definitivo che Matteo Salvini apporrà sulle liste elettorali della Lega, il rosario degli esclusi eccellenti. Eccellenti, nella fattispecie, in quanto tutti riconducibili, per vie più o meno dirette, a Giancarlo Giorgetti. “Se pure siamo mai esistiti, più come gruppo di amici che come corrente organizzata – è la sintesi desolata di un lumbàrd di vecchia scuola – ora è comunque certo che non esisteremo più: perché di ‘Giorgettiani’, nel prossimo Parlamento, rischia di non esserci più nessuno”. Lui, cioè il Giancarlo, ha optato per la casa di vacanza: nel senso che ha accettato di candidarsi nel collegio uninominale della ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 21 agosto 2022) Nelle chat i nomi corrono e ricorrono, e fanno lievitare l’elenco del malcontento. Grimoldi, Bianchi, Volpi, Iwobi. E poi Locatelli, e poi Ferrari. Tutti fuori. Eccolo, a poche ore dal sigillo definitivo che Matteoapporrà sulleelettorali della Lega, il rosario degli esclusi eccellenti. Eccellenti, nella fattispecie, in quanto tutti riconducibili, per vie più o meno dirette, a Giancarlo. “Se pure siamo mai esistiti, più come gruppo di amici che come corrente organizzata – è la sintesi desolata di un lumbàrd di vecchia scuola – ora è comunque certo che non esisteremo più: perché di ‘ani’, nel prossimo Parlamento, rischia di non esserci più nessuno”. Lui, cioè il Giancarlo, ha optato per la casa di vacanza: nel senso che ha accettato di candidarsi nel collegio uninominale della ...

rtl1025 : ??? 'Invito tutti a dire con chiarezza che l'evidenza scientifica è fondamentale e che sui #vaccini non si indietreg… - CarloCalenda : Dalla prospettiva UE. La destra è divisa su tutto. Berlusconi è alleato con Letta. Meloni e Salvini sono suoi avver… - matteosalvinimi : #Salvini: Rocella Jonica. Questa non è accoglienza. Io ho bloccato traffico di esseri umani, con Lamorgese ne sono… - DelMoroMassimo1 : RT @ilfoglio_it: Di ‘giorgettiani’, nel prossimo Parlamento, rischia di non esserci più nessuno. Così Matteo Salvini sta eliminando gli uom… - AngeloR54671811 : RT @rtl1025: ??? 'Invito tutti a dire con chiarezza che l'evidenza scientifica è fondamentale e che sui #vaccini non si indietreggerà di un… -