Colpo di scena Marcelo: medita l’addio al calcio (Di domenica 21 agosto 2022) . L’esterno brasiliano potrebbe anche appendere gli scarpini al chiodo Marcelo dopo l’addio al Real Madrid non ha ancora trovato squadra. Il brasiliano ha avuto offerte dalla Turchia, ma vorrebbe restare in Spagna, e magari in zona Madrid. Perché nella cantera dei blancos gioca suo figlio Enzo, che promette bene. Per questo il laterale che ha fatto dimenticare Roberto Carlos finora non ha trovato nulla di suo gusto, e potrebbe persino lasciare, un’ipotesi ancora non ufficiale ma nell’aria madrilena. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) . L’esterno brasiliano potrebbe anche appendere gli scarpini al chiododopoal Real Madrid non ha ancora trovato squadra. Il brasiliano ha avuto offerte dalla Turchia, ma vorrebbe restare in Spagna, e magari in zona Madrid. Perché nella cantera dei blancos gioca suo figlio Enzo, che promette bene. Per questo il laterale che ha fatto dimenticare Roberto Carlos finora non ha trovato nulla di suo gusto, e potrebbe persino lasciare, un’ipotesi ancora non ufficiale ma nell’aria madrilena. L'articolo proviene daNews 24.

GiovaQuez : Colpo di scena, poco prima del fischio finale fissato per le ore 16, sulla bacheca del Viminale compare il simbolo… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena: per #Repubblica, #Meloni non è più fascista né neofascista. Però la accusano di qualcosa che a si… - zazoomblog : Tempesta D’Amore anticipazioni: Cornelia sotto shock colpo di scena al Fürstenov - #Tempesta #D’Amore… - JmsFortuna : RT @mar40248589: In un colpo di scena così incredibile che abbiamo dovuto controllare più fonti per confermare, il miliardario neo-marxista… - BegalliSabrina : RT @mar40248589: In un colpo di scena così incredibile che abbiamo dovuto controllare più fonti per confermare, il miliardario neo-marxista… -