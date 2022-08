Classica di Amburgo 2022: Marco Haller strepitoso, battuto Wout van Aert in uno sprint ristretto (Di domenica 21 agosto 2022) Torna, a distanza di tre anni (doppio stop per Covid), la Classica di Amburgo e ne vien fuori una corsa spettacolare con un epilogo a sorpresa: a vincere è infatti l’austriaco Marco Haller, strepitoso nella volata finale con la quale ha beffato Sua Maestà Wout van Aert. Tre corridori hanno provato l’azione della prima ora: Anthony Jullien (AG2R Citroën Team), Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan Team) e l’azzurro Jacopo Mosca (Trek – Segafredo). Il plotone ovviamente non ha lasciato un gran margine e, successivamente, i tre sono stati raggiunti da Ide Schelling (BORA – hansgrohe), con la corsa che si è infiammata. A circa 20 chilometri dal traguardo l’azione decisiva: allungo prepotente di Wout van Aert (Jumbo-Visma) che si è portato ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Torna, a distanza di tre anni (doppio stop per Covid), ladie ne vien fuori una corsa spettacolare con un epilogo a sorpresa: a vincere è infatti l’austriaconella volata finale con la quale ha beffato Sua Maestàvan. Tre corridori hanno provato l’azione della prima ora: Anthony Jullien (AG2R Citroën Team), Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan Team) e l’azzurro Jacopo Mosca (Trek – Segafredo). Il plotone ovviamente non ha lasciato un gran margine e, successivamente, i tre sono stati raggiunti da Ide Schelling (BORA – hansgrohe), con la corsa che si è infiammata. A circa 20 chilometri dal traguardo l’azione decisiva: allungo prepotente divan(Jumbo-Visma) che si è portato ...

53x11Podcast : Il gigante Marco Haller vince la classica d'Amburgo beffando Van Aert!! Bora che ha corso benissimo con tanti corr… - VirtuaCycling : @BemerCyclassics ???? ?? 21/08/2022 ?? deadline 11:25 per la vecchia classica di Amburgo. 5 nomi, 5 pick nell’ordine… - MATTEOTRENTINF1 : Oggi la classica Tedesca per eccellenza...Amburgo ora @cyclassics Bemer Classic Amburgo...un percorso interessante… - zazoomblog : Dove vedere la Classica di Amburgo in tv e streaming - #vedere #Classica #Amburgo #streaming - Cicloweb_it : BEMER #Cyclassics - Dieci nomi - I favoriti della Classica di Amburgo: @FabioJakobsen in prima fila, occhio a… -