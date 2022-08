Bologna Verona, Cioffi a sorpresa: non comunicherà i convocati (Di domenica 21 agosto 2022) Il tecnico dell’Hellas Verona Gabriele Cioffi ha scelto di non comunicare la lista dei convocati in vista della partita contro il Bologna di questa sera Il tecnico del Verona Gabriele Cioffi ha deciso di non svelare i convocati del Verona per la sfida al Bologna di questa sera. Una decisione particolare, quasi unica, che lascia il dubbio sulla partenza o meno per la trasferta emiliana del vicino colpo Barak della Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Il tecnico dell’HellasGabrieleha scelto di non comunicare la lista deiin vista della partita contro ildi questa sera Il tecnico delGabrieleha deciso di non svelare idelper la sfida aldi questa sera. Una decisione particolare, quasi unica, che lascia il dubbio sulla partenza o meno per la trasferta emiliana del vicino colpo Barak della Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

