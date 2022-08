Acerenza vince l'oro nella 10 chilometri in acque libere (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Grande impresa di Domenico Acerenza sul tetto d'Europa della 10 chilometri in acque libere. Fuori dal podio il campione del mondo in carica Gregorio Paltrinieri. Il 27enne potentino delle Fiamme Oro, è stato superlativo nelle acque del mar Tirreno davanti all'affollata spiaggia di Ostia nell'ultima giornata del Campionato europeo di nuoto di Roma. L'azzurro ha toccato prima di tutti facendo segnare 1 ora 50'33", Argento e bronzo ai francesi Marc-Antoine Olivier (1h50'37") e Logan Fontaine (1h50'39"). Acerenza ieri aveva conquistato l'argento nella 5 km vinta da Paltrinieri che oggi è incappato nella giornata 'no'. Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Grande impresa di Domenicosul tetto d'Europa della 10inlibere. Fuori dal podio il campione del mondo in carica Gregorio Paltrinieri. Il 27enne potentino delle Fiamme Oro, è stato superlativo nelledel mar Tirreno davanti all'affollata spiaggia di Ostia nell'ultima giornata del Campionato europeo di nuoto di Roma. L'azzurro ha toccato prima di tutti facendo segnare 1 ora 50'33", Argento e bronzo ai francesi Marc-Antoine Olivier (1h50'37") e Logan Fontaine (1h50'39").ieri aveva conquistato l'argento5 km vinta da Paltrinieri che oggi è incappatogiornata 'no'.

