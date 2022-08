Albert86795381 : ++FLASH++divieto di manifestazioni di massa a Kiev dal 22 al 25 agosto. Il 24 si celebrerà l'indipendenza - albertmistral : ++FLASH++divieto di manifestazioni di massa a Kiev dal 22 al 25 agosto. Il 24 si celebrerà l'indipendenza - palermo24h : Kiev, russi su probabile divieto viaggi contestino Cremlino - zazoomblog : Kiev russi su possibile divieto viaggi contestino Cremlino - #russi #possibile #divieto #viaggi -

Gazzetta del Sud

Le autorità dihanno deciso di vietare ogni assembramento pubblico per tre giorni, a partire da domani e fino al 25 agosto. L'allarme è alto per le celebrazioni della festa dell'Indipendenza , dopo che il ...L'inclusione nel suo database può diventare motivo didi ingresso nel paese, sebbene formalmente Mirotvórets non sia un registro ufficiale viene usato dalle autorità ucraine e dai servizi ... A Kiev divieto di assembramenti pubblici per 3 giorni Le autorità di Kiev hanno deciso di vietare ogni assembramento pubblico per tre giorni, a partire da domani e fino al 25 agosto. L’allarme è alto per le ...Roger Waters, fondatore del gruppo dei Pink Floyd, è stato inserito nella lista nera del portale Mirotvórets, un sito web ucraino dove vengono pubblicati i dati personali di coloro che non appoggiano ...