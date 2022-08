Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 16:10 (Di sabato 20 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura intelligence britannica nel corso di aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina afferma che le forze russe per ora sono probabilmente pronte solo a intraprendere limitati assalti locali raramente coinvolgendo più di una compagnia di truppe l’ultima settimana avvertono gli 007 inglesi ha visto solo cambiamenti minimi del controllo territoriale lungo la linea del fronte nel donbass dopo piccoli avanzamenti di inizio del Gusto le porto i nostri si sono avvicinati alla periferia della città ma non hanno ancora fatto irruzione nell’abitato è improbabile che la situazione cambia significativamente nella prossima settimana Tuttavia l’esclusione sempre più frequenti dietro le linee rosse stanno probabilmente mettendo a dura prova la logistica le basi aeree russe ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura intelligence britannica nel corso di aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina afferma che le forze russe per ora sono probabilmente pronte solo a intraprendere limitati assalti locali raramente coinvolgendo più di una compagnia di truppe l’ultima settimana avvertono gli 007 inglesi ha visto solo cambiamenti minimi del controllo territoriale lungo la linea del fronte nel donbass dopo piccoli avanzamenti di inizio del Gusto le porto i nostri si sono avvicinati alla periferia della città ma non hanno ancora fatto irruzione nell’abitato è improbabile che la situazione cambia significativamente nella prossima settimana Tuttavia l’esclusione sempre più frequenti dietro le linee rosse stanno probabilmente mettendo a dura prova la logistica le basi aeree russe ...

