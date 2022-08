Ucraina | all’asta superyacht di oligarca russo sanzionato

Leggi su italiasera

(Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Sarà messomartedì a Gibilterra lo yacht da 65 milioni di sterline dell’Dmitry Pumpyansky colpito da sanzioni, rende noto il Guardian. L’Axioma (già Piazza rossa) di 72,5 metri, è il primo yacht di una essere venduto. I proventi tuttavia non andranno all’, ma alla JP Morgan che rivendica un credito di 20 milioni di dollari (17 milioni di sterline) con Pumpyansky, proprietario e presidente della Oao Tmk, fornitore di Gazprom di tubi di acciaio per i gasdotti. L’imbarcazione, con sei cabine di lusso per gli ospiti, una piscina, un cinema, una palestra e una spa, è stato sequestrato dopo l’attracco a Gibilterra lo scorso marzo. Pumpyansky, considerato molto vicino a Putin, ha un patrimonio di 1,84 miliardi di sterline. ...