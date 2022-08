Torino, piace Makengo: le richieste dell’Udinese (Di sabato 20 agosto 2022) Il Torino ha bisogno di un innesto in mezzo al campo e il profilo che piace è quello di Makengo dell’Udinese Il Torino ha bisogno di un innesto in mezzo al campo e il profilo che piace è quello di Makengo dell’Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la richiesta dei friulani sarebbe di 15 milioni ma i granata sono convinti di poter chiudere tra i 10 e i 12 milioni. Juric in conferenza ha detto che in mezzo per completare la rosa serve un giocatore fisico e Makengo sarebbe l’ideale per le caratteristiche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Ilha bisogno di un innesto in mezzo al campo e il profilo cheè quello diIlha bisogno di un innesto in mezzo al campo e il profilo cheè quello di. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la richiesta dei friulani sarebbe di 15 milioni ma i granata sono convinti di poter chiudere tra i 10 e i 12 milioni. Juric in conferenza ha detto che in mezzo per completare la rosa serve un giocatore fisico esarebbe l’ideale per le caratteristiche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

