Torino-Lazio | le formazioni ufficiali | Vlasic dal 1?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 20 agosto 2022) Riportiamo ledi, gara valida e apripista per la seconda giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande. I granata ripartono dal successo esterno per 1-2 in casa dell’ambizioso Monza, grazie alle reti di Miranchuk (oggi infortunato) e Sanabria. La squadra di Juric dovrà cercare di sfatare un tabù, cercando di evitare di prendere gol nei minuti finali. Nelle due passate stagioni, infatti, Caicedo prima e Immobile poi avevano trovato la via della marcatura in zona Cesarini. Oltre al già citato ex Atalanta, il tecnico serbo dovrà fare a meno del difensore centrale Zima. Consueto 3-4-2-1 come modulo di riferimento, con i nuovi arrivi Radonjic ea rifornire l’unica punta Sanabria. Dietro Djijdji, Buongiorno e ...