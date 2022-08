TMW – Inter, per Salcedo si aprono due opzioni in Serie A (Di sabato 20 agosto 2022) Inter in cerca di una sistemazione per Eddie Salcedo Il mercato dell’Inter è sostanzialmente chiuso. Il club nerazzurro cercherà di portare a Milano un difensore centrale e cedere alcuni giocatori che non rientrano nel progetto. Tra questi c’è pure Eddie Salcedo che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, ha estimatori anche in Serie A. “Eddie Salcedo è uno dei calciatori su cui l’Inter lavora per trovargli una sistemazione entro il 1° settembre. Prosegue la trattativa con lo Standard Liegi, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati passi avanti significativi. E allora non sono escluse piste alternative, Serie A compresa: anche Hellas Verona e Udinese hanno chiesto informazioni per l’attaccante classe 2001” si legge sul ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 agosto 2022)in cerca di una sistemazione per EddieIl mercato dell’è sostanzialmente chiuso. Il club nerazzurro cercherà di portare a Milano un difensore centrale e cedere alcuni giocatori che non rientrano nel progetto. Tra questi c’è pure Eddieche secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, ha estimatori anche inA. “Eddieè uno dei calciatori su cui l’lavora per trovargli una sistemazione entro il 1° settembre. Prosegue la trattativa con lo Standard Liegi, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati passi avanti significativi. E allora non sono escluse piste alternative,A compresa: anche Hellas Verona e Udinese hanno chiesto informazioni per l’attaccante classe 2001” si legge sul ...

furgeTX : Aiuto ai tempi faceva gli editoriali per TMW quindi parlava un po' di tutti, c'è pure una parte sull'Inter e Fasson… - BandieraInter : TMW - Per la difesa dell’#Inter in vantaggio c’è #Acerbi, più complicato arrivare ad #Akanji. - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: ?? 'Il Milan ha vinto meritatamente e l’Inter lo scorso anno lo ha perso colpevolmente. Pioli è il grande acquisto del M… - NapoliAddict : TMW RADIO - Barillà: 'Ammiro la linea del Milan, insieme all'Inter resta un passo avanti al Napoli' #Napoli… - sportli26181512 : TMW RADIO - Impallomeni: 'Il grande acquisto del Milan è Pioli': A commentare i temi di giornata a Maracanà nel pom… -

Sassuolo - Lecce, Baroni: "Mi aspetto crescita e concentrazione" ...dichiarazioni in conferenza stampa Ai microfoni di TMW, ha parlato l'allenatore del Lecce Baroni in vista della sfida contro il Sassuolo. "Mi aspetto una crescita dei ragazzi, nonostante con l'Inter ... TMW: il Genoa pressa il Reading per Puscas Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. È corda a due per George Puscas, attaccante romeno di scuola Inter, che negli ultimi sei mesi ha brillato in prestito al Pisa in Serie B. Rientrato a giugno al Reading, club che ne detiene il cartellino, il giocatore piace ancora in Italia: secondo ... TUTTO mercato WEB ...dichiarazioni in conferenza stampa Ai microfoni di, ha parlato l'allenatore del Lecce Baroni in vista della sfida contro il Sassuolo. "Mi aspetto una crescita dei ragazzi, nonostante con l'...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. È corda a due per George Puscas, attaccante romeno di scuola, che negli ultimi sei mesi ha brillato in prestito al Pisa in Serie B. Rientrato a giugno al Reading, club che ne detiene il cartellino, il giocatore piace ancora in Italia: secondo ... TMW RADIO - Ponciroli: “Atalanta in un limbo. Inter, devastante perdere Skriniar”