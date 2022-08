Tamberi: 'Così ho riacceso il fuoco. Ora le nozze, poi mi separo dal papà - coach' (Di sabato 20 agosto 2022) Tamberi: "Ci ho creduto e ne è valsa la pena" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022): "Ci ho creduto e ne è valsa la pena" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Intervista a Gianmarco Tamberi: “Così ho riacceso il fuoco. Ora le nozze, poi mi separo dal papà-coach” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Intervista a Gianmarco Tamberi: “Così ho riacceso il fuoco. Ora le nozze, poi mi separo dal papà-coach” - Gazzetta_it : Intervista a Gianmarco Tamberi: “Così ho riacceso il fuoco. Ora le nozze, poi mi separo dal papà-coach” - elena_ele6 : @_MissCoraline_ Ti ho risposto all’altro tweet, dicendo più o meno la stessa cosa. Che peccato però… invece di fare… - FebyTH : RT @elena_ele6: Dalle parole di Tamberi, si capisce che anche nell’atletica non c’è mai stato un bel clima. Così come nel nuoto. Non so co… -