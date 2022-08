Serie A | Cesc | “Il calcio è diventato robotico e si stanno perdendo giocatori di qualità”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 06:18:33 Cari lettori di Just.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione:Fàbregas (Arenys de Mar, Barcellona, ????1987) potrebbe debuttare domani con Como, la sua nuova squadra, a Pisa. Oggi si saprà se sarà così o se bisognerà aspettare un’altra settimana. Nel frattempo, dialogando con MARCA, passa in rassegna le sue prime impressioni e la sua visione delattuale. Chiedere. Questo Como è arrivato,B, e ha accettato. Cosa ti ha sedotto di più del progetto? Risposta. Quello che mi ha convinto di più è stato il progetto globale che mi hanno proposto: continuare a suonare ad un buon livello; essere un azionista del club, il che mi sembra molto carino; vivere in una città molto bella… Penso che la mia famiglia sarà tranquilla, è una ...