Ponte Morandi, dalla tragedia alla beffa: una ferita che grida ancora vendetta (Di sabato 20 agosto 2022) Genova, 20 ago – Da almeno due anni prima del crollo, i manager dei Benetton e il ministero dei Lavori Pubblici si palleggiavano gli avvisi sulla pericolosità del Ponte Morandi, ma nessuno interveniva e le aziende dei Benetton continuavano a generare utili da un miliardo all'anno. Ponte Morandi, il contratto secretato Al crollo del Ponte tutti vanno alla ricerca del contratto di concessione stipulato dallo Stato con le aziende dei Benetton per vedere come sono regolate le responsabilità sulle manutenzioni e, solo allora, si scopre che si trattava di un contratto secretato della durata di 32 anni, redatto dal governo D'Alema-Mattarella. Per ovvi motivi il contratto fu reso (finalmente) pubblico e si scoprirono i motivi di tanto segreto: i meccanismi di guadagno, la durata enorme e la ...

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nel 4° anniversario del crollo del ponte #Morandi: - IlPrimatoN : La pessima prova della politica italiana e le risposte che ancora mancano ? Carlo Maria Persano - tavano_anna : RT @GianniJ08: Il 14 agosto di 4 anni fa, il crollo del ponte Morandi... Quando penso a quel giorno mi torna in mente l'immagine di questo… -