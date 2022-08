Operazione in uscita del Napoli: l’attaccante giocherà in Serie C (Di sabato 20 agosto 2022) Il Foggia è molto vicino a Eugenio D’Ursi. I rossoneri stanno per piazzare il colpo, con l’attaccante di proprietà del Napoli che è a un passo dal trasferirsi in Salento. Il calciatore classe 1995, nato a Napoli, ha un contratto con i partenopei fino al 30 giugno 2023. Il club partenopeo lo cede con la formula del prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione. Eugenio D’Ursi Come riportato dalla redazione di TUTTOC, l’attaccante napoletano riapproda nuovamente in Serie C dopo le esperienze, tra le altre, con Pescara, Bari e Catanzaro. In carriera ha già collezionato la bellezza di 234 presenze tra Serie C e Coppa Italia, e realizzando ben 52 reti. Il Foggia è riuscito a chiudere in fretta l’affare per assicurarsi l’attaccante, che sta sostenendo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Il Foggia è molto vicino a Eugenio D’Ursi. I rossoneri stanno per piazzare il colpo, condi proprietà delche è a un passo dal trasferirsi in Salento. Il calciatore classe 1995, nato a, ha un contratto con i partenopei fino al 30 giugno 2023. Il club partenopeo lo cede con la formula del prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione. Eugenio D’Ursi Come riportato dalla redazione di TUTTOC,napoletano riapproda nuovamente inC dopo le esperienze, tra le altre, con Pescara, Bari e Catanzaro. In carriera ha già collezionato la bellezza di 234 presenze traC e Coppa Italia, e realizzando ben 52 reti. Il Foggia è riuscito a chiudere in fretta l’affare per assicurarsi, che sta sostenendo ...

