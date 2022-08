Nuoto di fondo, Giulia Gabbrielleschi: “Non è stata una gara facile. Penso alla 10 km di domani, anche in ottica olimpica” (Di sabato 20 agosto 2022) Giulia Gabrielleschi e un terzo posto, nella 5 km di Nuoto di fondo agli Europei 2022 di Roma, di grande valore. L’azzurra timbra la medaglia numero 60 dell’Italia in questa straordinaria rassegna continentale chiudendo la sua prova col crono di 57:00.3, alle spalle dell’olandese Sharon van Rouwendaal (oro a 56:58.7) e alla spagnola María de Valdés (argento a 57:00.2). “Sharon van Rouwendaal – ha detto la nuotatrice toscana in zona mista – era scatenata oggi, anche perché la rinuncia (causata dall’ingolfamento del programma, ndr) alla 25 km non le ha fatto certo piacere. domani me l’aspetto altrettanto forte nella 10km. Dal canto mio posso dire di aver dato tutto oggi: so che la gara di sabato sarà molto importante, anche pensando alle ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)Gabrielleschi e un terzo posto, nella 5 km didiagli Europei 2022 di Roma, di grande valore. L’azzurra timbra la medaglia numero 60 dell’Italia in questa straordinaria rassegna continentale chiudendo la sua prova col crono di 57:00.3, alle spalle dell’olandese Sharon van Rouwendaal (oro a 56:58.7) espagnola María de Valdés (argento a 57:00.2). “Sharon van Rouwendaal – ha detto la nuotatrice toscana in zona mista – era scatenata oggi,perché la rinuncia (causata dall’ingolfamento del programma, ndr)25 km non le ha fatto certo piacere.me l’aspetto altrettanto forte nella 10km. Dal canto mio posso dire di aver dato tutto oggi: so che ladi sabato sarà molto importante,pensando alle ...

ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - merthurlover : RT @mocciosvs: oro e argento x i più bastardi del nuoto di fondo #Roma2022 - ABarilani : @CucchiRiccardo Una edizione dei Campionati europei di nuoto, a dir poco, entusiasmante per l'Italia. Mi piacerebbe… -