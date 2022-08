Non servirà compilare il modulo per avere il rimborso al 50% del mese di Dazn (Di sabato 20 agosto 2022) La notizia è ufficiale: era prevista entro la fine della settimana ed entro la fine della settimana è arrivata, subito dopo il tavolo tecnico convocato dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Non servirà il modulo per il rimborso di Dazn per ottenere un indennizzo del 50% rispetto al costo dell’abbonamento per i disservizi che si sono registrati nel corso della prima giornata di campionato. Dazn ha infatti stabilito, come voleva l’Agcom, che gli utenti saranno rimborsati automaticamente, senza seguire la farraginosa procedura prevista nei casi in cui le interruzioni degli eventi in streaming compromettano in maniera seria la visione della partita stessa. Il caso che si è registrato tra sabato e lunedì scorsi rientra in un regime eccezionale che, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 20 agosto 2022) La notizia è ufficiale: era prevista entro la fine della settimana ed entro la fine della settimana è arrivata, subito dopo il tavolo tecnico convocato dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Nonilper ildiper ottenere un indennizzo del 50% rispetto al costo dell’abbonamento per i disservizi che si sono registrati nel corso della prima giornata di campionato.ha infatti stabilito, come voleva l’Agcom, che gli utenti saranno rimborsati automaticamente, senza seguire la farraginosa procedura prevista nei casi in cui le interruzioni degli eventi in streaming compromettano in maniera seria la visione della partita stessa. Il caso che si è registrato tra sabato e lunedì scorsi rientra in un regime eccezionale che, ...

