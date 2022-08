LIVE Mountain bike, Europei 2022 in DIRETTA: problema meccanico per la leader Ferrand Prevot, ne approfitta Lecomte (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Passa un terzetto composto da Frei, Terpsta e Keller, mentre per il settimo posto Berta ha staccato Bohe e Tauber, lanciandosi all’inseguimento di chi le è davanti. 12.40 Al termine del quarto giro guida Loana Lecomte con 55? di vantaggio su una sfortunatissima Pauline Ferrand Prevot. Terza posizione per Jolanda Neff, a 1’32” dalla leader. 12.39 Ne approfitta la compagna Loana Lecomte che si trova da sola in testa! Riparte solo ora Ferrand Prevot, mantenendo la seconda posizione. 12.37 INCREDIBILE COLPO DI SCENA! Pauline Ferrand-Prevot è ferma per provare a mettere a posto la catena che è saltata! 12.34 Ferrand ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Passa un terzetto composto da Frei, Terpsta e Keller, mentre per il settimo posto Berta ha staccato Bohe e Tauber, lanciandosi all’inseguimento di chi le è davanti. 12.40 Al termine del quarto giro guida Loanacon 55? di vantaggio su una sfortunatissima Pauline. Terza posizione per Jolanda Neff, a 1’32” dalla. 12.39 Nela compagna Loanache si trova da sola in testa! Riparte solo ora, mantenendo la seconda posizione. 12.37 INCREDIBILE COLPO DI SCENA! Paulineè ferma per provare a mettere a posto la catena che è saltata! 12.34...

