LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Massimo Stano fuori dal podio, 5° Fortunato. Tra poco la 20 km femminile (Di sabato 20 agosto 2022) 9:56 Piccola pausa del programma, ma tra poco meno di 20 minuti si ricomincia con la 20 km di marcia femminile. A tra poco! 9:54 Pizzico di delusione per Stano, che evidentemente paga le scorie di Eugene. Il pugliese, dopo aver vinto la medaglia d'oro nella 35 km dei Mondiali, non replica agli Europei dove ha però scelto la distanza più breve. 9:52 Chiude al quinto posto Francesco Fortunato in 1:20.06. Per il marciatore di Andria una buona prestazione che lo colloca a 21 secondi dal podio. Ottava piazza per ...

