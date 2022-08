Lecce, colpo dal Barcellona: vicino l’arrivo di Umtiti (Di sabato 20 agosto 2022) Boom. A meno di due settimane dalla fine del calciomercato, il Lecce sta per piazzare un grande colpo per una neopromossa. Il club salentino è molto vicino a Samuel Umtiti, difensore centrale del Barcellona. Il calciatore francese, che ha un contratto con i blaugrana fino al 2026, arriverà in prestito. Un blitz firmato dal ds Pantaleo Corvino che è riuscito a convincere Umtiti ad accettare l’avventura italiana, dopo tanti rumors nel passato che lo avevano accostato alla Serie A. Una bacheca da grandissimo ANSA Il difensore del Barcellona Samuel Umtiticolpo molto importante per la squadra di Baroni che potrà contare su un giocatore dal profilo internazionale per la sua difesa. Umtiti è arrivato ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Boom. A meno di due settimane dalla fine del calciomercato, ilsta per piazzare un grandeper una neopromossa. Il club salentino è moltoa Samuel, difensore centrale del. Il calciatore francese, che ha un contratto con i blaugrana fino al 2026, arriverà in prestito. Un blitz firmato dal ds Pantaleo Corvino che è riuscito a convinceread accettare l’avventura italiana, dopo tanti rumors nel passato che lo avevano accostato alla Serie A. Una bacheca da grandissimo ANSA Il difensore delSamuelmolto importante per la squadra di Baroni che potrà contare su un giocatore dal profilo internazionale per la sua difesa.è arrivato ...

