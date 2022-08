Lazio, idea dal Tottenham per la fascia sinistra: le ultime (Di sabato 20 agosto 2022) Sarri pensa a Reguilòn per rinforzare la fascia sinistra della Lazio dopo che Emerson Palmieri è sfumato Secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato potrebbero aprirsi varchi a sorpresa nel mercato. Possono muoversi giocatori in prestito, ma anche nascere idee di scambio. E la Lazio è in cerca di un esterno sinistro. Uno dei nomi da tenere in considerazione per i biancocelesti è quello di Sergio Reguilón del Tottenham che non rientra nei piani di Conte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Sarri pensa a Reguilòn per rinforzare ladelladopo che Emerson Palmieri è sfumato Secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato potrebbero aprirsi varchi a sorpresa nel mercato. Possono muoversi giocatori in prestito, ma anche nascere idee di scambio. E laè in cerca di un esterno sinistro. Uno dei nomi da tenere in considerazione per i biancocelesti è quello di Sergio Reguilón delche non rientra nei piani di Conte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

