Jova Beach Party, Giulio Ciccone fa la proposta di matrimonio ad Annabruna Di Iorio sul palco: VIDEO (Di sabato 20 agosto 2022) Non solo polemiche al Jova Beach Party. Lo show itinerante che Jovanotti sta portando sulle spiagge italiane riserva per fortuna anche momenti ben più leggeri e lieti, come quanto avvenuto durante il concerto tenutosi a Vasto. Sul palco è salito Giulio Ciccone e ha chiesto la mano della fidanzata Annabruna Di Iorio. Ciccone è ciclista su strada che corre per il team Trek-Segafredo. Professionista dal 2016, ha vinto tre tappe al Giro d’Italia, oltre alla classifica scalatori al Giro d’Italia 2019. Annabruna ha partecipato a Miss Italia e ha avuto alcune esperienze televisive, come Ricette all’italiana. I due hanno strappato grandi applausi quando Ciccone si è inginocchiato e le ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Non solo polemiche al. Lo show itinerante chenotti sta portando sulle spiagge italiane riserva per fortuna anche momenti ben più leggeri e lieti, come quanto avvenuto durante il concerto tenutosi a Vasto. Sulè salitoe ha chiesto la mano della fidanzataDiè ciclista su strada che corre per il team Trek-Segafredo. Professionista dal 2016, ha vinto tre tappe al Giro d’Italia, oltre alla classifica scalatori al Giro d’Italia 2019.ha partecipato a Miss Italia e ha avuto alcune esperienze televisive, come Ricette all’italiana. I due hanno strappato grandi applausi quandosi è inginocchiato e le ha ...

petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - Agenzia_Ansa : Non si placano le polemiche intorno a Lorenzo Jovanotti. Per Italia Nostra la località scelta per il concerto a Via… - enpaonlus : In un universo parallelo ora c'è @lorenzojova che protesta per l'eradicazione di queste piante, fatta dal Comune, p… - controradio : Jova Beach Party Viaeggio, sindaco: 'temiamo esposti' - ilfattovideo : Jova Beach Party, Giulio Ciccone fa la proposta di matrimonio ad Annabruna Di Iorio sul palco: VIDEO -