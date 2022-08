Inter-Spezia 3-0, tris nerazzurro: gol di Lautaro, Calhanoglu e Correa (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Inter batte lo Spezia per 3-0 nell’anticipo serale della seconda giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri, che salgono a 6 punti, sbloccano il risultato al 35’. Lukaku fa sponda di testa, Lautaro piomba sul pallone e dal limite dell’area scarica un sinistro rasoterra perfetto: 1-0. Il monologo nerazzurro prosegue e prima del riposo i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Lukaku: colpo di testa, traversa. Il bis della formazione di Inzaghi è rinviato al 52’. Azione prolungata nell’area ligure, Calhanoglu risolve con un colpo da biliardo: destro chirurgico sul primo palo, 2-0 e gara in ghiaccio. Nel finale, l’Inter completa il tris con l’attacco di scorta. Dzeko suggerisce, Correa controlla e deposita in rete all’82’: 3-0. ... Leggi su funweek (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – L’batte loper 3-0 nell’anticipo serale della seconda giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri, che salgono a 6 punti, sbloccano il risultato al 35’. Lukaku fa sponda di testa,piomba sul pallone e dal limite dell’area scarica un sinistro rasoterra perfetto: 1-0. Il monologoprosegue e prima del riposo i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Lukaku: colpo di testa, traversa. Il bis della formazione di Inzaghi è rinviato al 52’. Azione prolungata nell’area ligure,risolve con un colpo da biliardo: destro chirurgico sul primo palo, 2-0 e gara in ghiaccio. Nel finale, l’completa ilcon l’attacco di scorta. Dzeko suggerisce,controlla e deposita in rete all’82’: 3-0. ...

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - Inter : ?? Intervista esclusiva a Kristjan Asllani ???? Biondo, numero 9, super interista ? Spezia e rigori: chi sa rispondere… - Inter : Il torooo, risponde Dragowski ?? Poi Dima al volo ma ribatte lo Spezia, dai ragazzi! ?? #InterSpezia 0?? - 0??… - OLandsknecht : @AMIN1908_ Visto male lo Spezia ma contro l'Inter è normale non ha un calciatore tecnico in mezzo - qn_giorno : #Milano, #InterSpezia 3-0, le pagelle nerazzurre -