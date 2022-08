Elezioni 2022, Verdi e Si: “Porta a Porta viola la par condicio” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “È evidente una palese violazione della par condicio se rimanesse questo schema, che i vertici della Rai dovrebbero spiegare alle autorità di garanzia e alla magistratura”. Cosí i co-Portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dopo l’annuncio del confronto tv tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta il prossimo 22 settembre in Rai. “Una nota della trasmissione ‘Porta a Porta’ – sottolineano – ha annunciato che, a pochi giorni dal voto, il 22 settembre, ospiterà il confronto di un’ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni moderato da Bruno Vespa e che sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Non si ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “È evidente una palesezione della parse rimanesse questo schema, che i vertici della Rai dovrebbero spiegare alle autorità di garanzia e alla magistratura”. Cosí i co-voce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dopo l’annuncio del confronto tv tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta il prossimo 22 settembre in Rai. “Una nota della trasmissione ‘’ – sottolineano – ha annunciato che, a pochi giorni dal voto, il 22 settembre, ospiterà il confronto di un’ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni moderato da Bruno Vespa e che sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Non si ...

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - MattiaBBagnoli : @civati alla fine si candida a Bologna, al Senato. La città dove ho fatto l'università. È una brava persona, oltre… - repubblica : La preoccupazione degli Stati Uniti per le elezioni italiane: “Putin punta su Roma per spaccare Ue e Nato” - 64Almo : RT @PButtafuoco: Se non si fa come scrivono e come dicono loro in punto di brioche – sennò arrivano le destre – è finita. E il guaio è che… - MediasetTgcom24 : Gentiloni: 'Accelerare sul Pnrr, non ricominciare da zero' #20agosto -