Da Ocasio-Cortez a The Squad, è la politica acchiappafollower (Di sabato 20 agosto 2022) Sappiamo quanto rapidamente possano cambiare le cose da qui al 2024, tra politica estera e scandali personali, influenze straniere e tragedie nazionali, eppure la stampa non si esime dal compilare ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 20 agosto 2022) Sappiamo quanto rapidamente possano cambiare le cose da qui al 2024, traestera e scandali personali, influenze straniere e tragedie nazionali, eppure la stampa non si esime dal compilare ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

AndreaOleandri : Ocasio Cortez, Sanna Marin. Ma, esattamente, la destra che problema ha con le giovani donne che ballano? - wollmersdorfer : @PetraBerleb @MikeWall_Privat @JonOfUs @ThomasOHV Alexandria 'Sandy' Ocasio-Cortez. - gemmacorbi : @marilovesgr33n @gabrielevalmont @swamilee Per non parlare dei commenti, dove si cita pure Alexandria Ocasio Cortez… - EraldoFR : Trump trolls Ocasio-Cortez in feroce e sarcastico avallo - News bht - DeplorableBrat : RT @LanceB65: Trump Trolls Ocasio-Cortez in Fiery Sarcastic Endorsement - - Bawwhhhaahhahaha ha ha! ?????? ?????? -