Così in Puglia gli uomini vicini a Emiliano finiscono anche nelle liste di Calenda (Di sabato 20 agosto 2022) Le chat WhatsApp del calendiani sono in ebollizione: "Se le liste le fa Massimo Cassano, abbiamo vanificato un lavoro di mesi e mesi per distinguerci dalle posizioni "no tutto" di Michele Emiliano". Più indiscrezioni confermano l'ingresso dell'ex sottosegretario barese in Azione, dopo aver partecipato come ospite interessato all'ultimo congresso regionale, con effetti dirompenti sulle candidature. Tutti i posti nobili, infatti, diverrebbero appannaggio dei componenti della sua civica, Puglia popolare, da sempre vicina al governatore della Puglia, con conseguente ridimensionamento dei quadri calendiani e renziani doc, ormai spiazzati e divisi tra disimpegno, disperazione e messaggi compulsivi di protesta ai leader nazionali. Questo inserimento in extremis nelle liste fotografa la ...

