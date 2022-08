Città in festa a Roma: il programma dell’edizione 2022 (Di sabato 20 agosto 2022) Roma – Dal 21 al 30 Agosto 2022 si terrà la manifestazione “Città in festa – Il ritmo della festa dove ognuno è protagonista” presso il Municipio 14 – Torresina – Montemario – Balduina – Ottavia – Primavalle, sotto la direzione artistica di Eduardo Ricciardelli e Gino Auriuso. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Dopo due anni di pandemia, il concetto di “festa” veicolato dalla manifestazione, assume un ruolo fondamentale. In particolare “Città in ... Leggi su lopinionista (Di sabato 20 agosto 2022)– Dal 21 al 30 Agostosi terrà la manizione “in– Il ritmo delladove ognuno è protagonista” presso il Municipio 14 – Torresina – Montemario – Balduina – Ottavia – Primavalle, sotto la direzione artistica di Eduardo Ricciardelli e Gino Auriuso. Il progetto, promosso daCapitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estatena– Riaccendiamo la, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Dopo due anni di pandemia, il concetto di “” veicolato dalla manizione, assume un ruolo fondamentale. In particolare “in ...

Lopinionista : Città in festa a Roma: il programma dell'edizione 2022 - _jusquaubout : Nella mia città oggi c'è la festa patronale ed a mezzogiorno vengono sparati dieci botti. Al primo m'è preso un inf… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @madforfree: Regioni che hanno chiuso di più le scuole in Italia tra 2020 e 2021: Emilia Romagn (collegio Zampa) Puglia e Campania. Para… - MENUETTOit : #Food e #Music: Sabato sera di festa per la Pubblica Assistenza di Lerici - Città della Spezia - uiltucs : Lavorare nei giorni del santo patrono della propria città incide nella busta paga? E' obbligatorio? Qui??trovate q… -