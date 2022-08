Blitz forze sicurezza in hotel Mogadiscio continua

larenait : La maggior parte delle persone è stata messa in salvo, ma le forze d'ordine confermano la morte di diversi civili - AMIStaDeS_2017 : #Somalia - a #Mogadiscio , #AlShabaab ha attaccato un hotel. Almeno otto i morti. Blitz delle forze di sicurezza Di… - Giacinto_Bruno : Mogadiscio, al-Shabaab attacca un hotel. Almeno otto i morti. Blitz delle forze di sicurezza - BMbiero : @BBerlinguer vivo con sorella e. Nipoti una vita che ti scrivo senza aver risposta organizza un blitz da Roma con e… - lacittanews : Rubavano la luce e occupavano gli alloggi abusivamente. Blitz delle forze dell'ordine allo Zen. In azione gli uomin… -

Non è ancora terminato ildelledi sicurezza somale per liberare il Hayat Hotel, attaccato in serata dai terroristi islamici Al Shabaab, collegati ad Al Qaida, e che ha causato finora la morte di almeno 8 civili. ...Ildelledi sicurezza per liberare l'hotel non è ancora terminato , tuttora, riporta l'Ansa, si sentono spari e sporadiche esplosioni mentre i militari assediano i terroristi barricati ...Non è ancora terminato il blitz delle forze di sicurezza somale per liberare il Hayat Hotel, attaccato in serata dai terroristi islamici Al Shabaab, collegati ad Al Qaida, e che ha causato finora la m ...Ancora in corso il blitz delle forze di sicurezza somale per liberare l’albero, dove finora hanno perso la vita otto civili ...