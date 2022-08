Benevento | piace un centrocampista polacco | Foulon richiesto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In attesa del confronto di questa sera con il Genoa e di delineare il futuro di Fabio Caserta, con De Rossi pronto a sub entrare indipendentemente da cosa succederà al “Ferraris”, il mercato delsembra avere un sussulto. Dalla Polonia rimbalza la voce di un interessamento dei giallorossi per ilclasse 2000 Krzysztof Kubica. Mediano o all’occorrenza difensore centrale, il ragazzo Zywiec milita attualmente nel Górnik Zabrze. Una presenza nella nazionale Under 21, Kubica rappresenterebbe l’alternativa a Viviani richiesta da Caserta al direttore sportivo Pasquale Foggia. Da un possibile innesto a una possibile partenza. Daamsarebbe infatti finito nel mirino del Genk. La società belga avrebbe mostrato interesse per il terzino sinistro e la prossima ...