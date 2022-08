Barcellona, si punta un terzino dalla Ligue 1 (Di sabato 20 agosto 2022) Il Barcellona è sempre alla ricerca di un terzino Secondo quanto riporta Sport, tra gli obiettivi ci sarebbe anche Youcef Atal, 26enne... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Ilè sempre alla ricerca di unSecondo quanto riporta Sport, tra gli obiettivi ci sarebbe anche Youcef Atal, 26enne...

ChristianDiBene : RT @MarcoLai_23: Ho voluto guardare con particolare attenzione la gara tra Barcellona e Bayern, perché per l'occasione Koeman ha schierato… - MarcoLai_23 : Ho voluto guardare con particolare attenzione la gara tra Barcellona e Bayern, perché per l'occasione Koeman ha sch… - a_parenti_nrg25 : Il #Chelsea punta su Pierre-Emerick #Aubameyang, formulata la prima offerta: 15 milioni di sterline più… - andrew8oo : #Depay UFFICIALE:DEPAY RIMMARRÀ AL BARCELLONA FINO AL 2023 ,DOPO DECIDERA DOVE ANDARE.SALTA QUINDI L AFFARE PER LA… - Emy_Mang4 : @GIUSEPPEELICIO8 @asiiiaaaaaa Aubameyang ha già trovato l'accordo con il Chelsea. In sostanza Depay rimarrà al Barc… -