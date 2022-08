Ultime Notizie – Elezioni 2022 | liste Lega | big di governo in uninominali alla Camera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 19 agosto 2022) Chiuse le candidature per il Senato, laè alle prese con lelimature per le. Come già anticipato dal segretario Matteo Salvini, tutta la squadra diverrà riconfermata e sono infatti i nomi dei big del Carroccio i primi ad aver trovato una collocazione. “I sottosegretari uscenti dellaFederico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso saranno candidati in collegi”, fa sapere il Carroccio. “In particolare: Freni nel Lazio, Molteni in Lombardia, Gava in Friuli Venezia Giulia, Nisini in Toscana e Sasso in Puglia”. Il ministro uscente Giancarlo Giorgetti e il vicesegretario dellaAndrea Crippa saranno ...