Ufficiale Ronaldo | ora è accontentato | il portoghese può esultare

CR7ItaliansFans : Circa 4 anni fa, Ronaldo giocò la sua prima partita ufficiale con la Juventus????. La Vecchia Signora vinse contro… - ScarpatoF : @GA7_Official È ufficiale Ronaldo alla Lazio ? ?? - andrea_barbuti : @ILCARRODIPELLE1 Cristiano Ronaldo alla Cremonese UFFICIALE - juve_passion20 : Era il 18 agosto 2018, esattamente quattro anni fa, Cristiano Ronaldo vestiva per la prima volta la maglia della Ju… - Baks2991 : RT @WudanGames: Complimenti a @MirkoIsBackCr che si aggiudica il 1° torneo in formato Duels e la Jersey Ufficiale di Wudan Games! ?? Ottima… -

Stamane il boss dei gialloneri, Watzke, ha resoche l'affarenon potrà realizzarsi: 'Adoro CR7, è sicuramente un'idea affascinante, ma non c'è alcun contatto tra le parti. Da questo ...... Ten Hag è pronto a rinunciare a Cristiano, ma vuole completare il suo attacco con altri ... il macedone piace all'Everton ma non è stata fatta alcuna offerta"Cristiano Ronaldo è nei nostri piani, l'ho detto e lo ripeto, è tutto quello che ho da dire su quest'argomento. Non so perché ci si concentri solo su di lui, però è così e ne prendo atto. Casemiro N ...Come se non bastasse l'inizio di campionato da incubo - zero punti e un gol fatto, con sei subiti, nelle prime due gare di Premier League - il Manchester United è ancora alle prese col tormentone Cris ...