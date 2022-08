Svolta nel futuro di Demme: succederà settimana prossima (Di venerdì 19 agosto 2022) Con l’arrivo di Raspadori e Ndombele, il Napoli conclude altre due operazioni centrali di calciomercato per definire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Non sembra concludersi qui, però, l’operato del ds Cristiano Giuntoli che è ancora a lavoro per ultimare altre trattative, sia in entrata che in uscita. FOTO: Getty Images, Demme Demme-Napoli: la situazione L’edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione di Diego Demme. Il centrocampista del Napoli pare che non sia sicuro di restare in maglia azzurra, avendo ricevuto apprezzamenti sia dall’Italia che dall’estero, secondo quanto detto dal suo agente a Radio Kiss Kiss Napoli. Il quotidiano riporta che uno scioglimento per quanto riguarda la definizione del futuro di Demme ci sarà nel corso della ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Con l’arrivo di Raspadori e Ndombele, il Napoli conclude altre due operazioni centrali di calciomercato per definire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Non sembra concludersi qui, però, l’operato del ds Cristiano Giuntoli che è ancora a lavoro per ultimare altre trattative, sia in entrata che in uscita. FOTO: Getty Images,-Napoli: la situazione L’edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione di Diego. Il centrocampista del Napoli pare che non sia sicuro di restare in maglia azzurra, avendo ricevuto apprezzamenti sia dall’Italia che dall’estero, secondo quanto detto dal suo agente a Radio Kiss Kiss Napoli. Il quotidiano riporta che uno scioglimento per quanto riguarda la definizione deldici sarà nel corso della ...

