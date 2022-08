Stefano Macchi | Un Nuovo Amore Per Lui Dopo L’Addio Ad Anna Pettinelli!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 19 agosto 2022)la fine della relazione conPettinelli, annunciata da lei stessa sui social,ha ritrovato l’. Si tratta di una modella molto conosciuta in Italia…è stato al centro della cronaca rosa e del gossip negli ultimi mesi, per via della fine della relazione conPettinelli. La separazione fu annunciata proprio da quest’ultima, chela partecipazione a Temptation Island e anni di matrimonio, ha rivelato che le cose tra i due non andavano più bene. Ora, però, sembra tornato il sereno nella vita dicon ungrande: il suo...